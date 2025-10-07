2028 год объявлен в Кыргызстане годом Чингиза Айтматова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ подписал президент

2028 год объявлен в Кыргызстане годом Чингиза Айтматова. Об этом говорится в указе, подписанным президентом Садыром Жапаровым, «О проведении юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Чингиза Айтматова».

Согласно указу, кабинету министров поручено до конца текущего года создать организационный комитет с участием государственных органов, научного сообщества, творческих союзов, гражданского общества, зарубежных деятелей и международных организаций.

До конца первого квартала 2026 года должен быть утверждён подробный план мероприятий, посвящённых 100-летию великого писателя.

В план включат:

- переименование мемориального музея-комплекса «Чынгыз-Ордо» в селе Шекер в «Вселенную Айтматова» («Айтматов ааламы») и завершение его строительства;

- приведение инфраструктуры центра и музея к международным стандартам культурного туризма;

- организацию международных выставок, конференций и культурных событий за рубежом;

- инициативу о праздновании юбилея в рамках ЮНЕСКО и других международных организаций;

- учреждение Международной премии имени Чингиза Айтматова за выдающиеся достижения в области литературы, философии, дипломатии и гуманизма;

- издание академического собрания сочинений Айтматова на государственном, официальном и других языках;

- создание художественного и документального фильмов о жизни и творчестве писателя;

- проведение культурно-просветительских мероприятий, присвоение имени Айтматова улицам, школам, библиотекам и другим объектам;

- выпуск коллекционной золотой монеты «100-летие Чингизу Айтматову» номиналом 100 сомов из серии «Исторические события».

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счёт республиканского бюджета, а также внебюджетных и международных источников.

Источник: vesti.kg



