Президент Садыр Жапаров открыл новое здание Бишкекского главного управления ГКНБ

Президент на территории управления посадил дерево.

Президент Садыр Жапаров 6 октября принял участие в церемонии открытия здания Главного управления Государственного комитета национальной безопасности по городу Бишкек.



Глава государства, обращаясь к офицерам, почетным гостям, сказал, что в стране особое внимание уделяется всем сферам, в том числе одному из приоритетных направлений — вопросам национальной безопасности.



Он сообщил, что какая бы отрасль не была, прежде всего направляются усилия на развитие ее инфраструктуры и улучшение условий труда сотрудников. «Ведь если не создать надлежащие условия и не мотивировать людей, то невозможно требовать от них высоких результатов», - сказал президент.

рассказал, что за последние 4–5 лет по всей стране были отремонтированы здания территориальных управлений Комитета национальной безопасности, многие из них построены заново, обновлена материально-техническая база. Также в этом году в столице была построена новая штаб-квартира, а также основана Академия ГКНБ, где созданы современные учебные условия для подготовки будущих кадров спецслужбы.



Глава государства кратко остановился на истории этого управления:



«После обретения Кыргызской Республикой независимости 22 октября 1992 года было создано подразделение Службы национальной безопасности по городу Бишкеку и Чуйской области. В 2002 году, в целях оптимизации структуры национальной безопасности, это подразделение было разделено на два самостоятельных — Управление по Чуйской области и городское отделение по Бишкеку. На следующем этапе оптимизации, в 2005 году, городское отделение было преобразовано в Управление по городу Бишкеку.



В связи с ростом столицы, увеличением численности населения и усложнением оперативной обстановки, в 2014 году оно было реорганизовано в Главное управление по городу Бишкеку. Однако, несмотря на эти организационные изменения, долгое время у Главного управления не было собственного административного здания. Сотрудникам приходилось ютиться в помещениях других ведомств.



До 2014 года бишкекские чекисты работали в небольшом здании площадью всего 40 квадратных метров. Даже после того, как в 2014 году они получили собственное помещение, условия там оставались далекими от полноценных.



Только в 2024 году по инициативе руководства Комитета началось строительство нового здания, которое сегодня и открывается.



Теперь Главное управление располагается в современном здании общей площадью 5000 квадратных метров. Здесь созданы все необходимые условия: оснащенные рабочие кабинеты, удобные помещения для приема граждан, спортивный комплекс, столовая и другие современные удобства».



Президент сказал: «В наше время, когда границы угроз становятся все более размытыми, органы национальной безопасности должны не только сохранять традиционные подходы, но и осваивать новые методы и формы работы. Помимо противодействия внешним врагам, сегодня перед ними стоят задачи по защите информационного пространства страны, противодействию распространению чуждой идеологии, предотвращению провокационных действий, способных нанести ущерб национальной безопасности и стабильности государства».



Садыр Жапаров символически развязал ленту нового здания ГКНБ.



После он ознакомился с инфраструктурой нового административного здания, осмотрел рабочие кабинеты, административные залы, конференц-залы, спортзалы, а также казарму и столовую.



