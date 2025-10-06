На строительство детсада в селе Кара-Суу выделили 79 млн сомов

В селе Кара-Суу Ат-Башинского района Нарынской области ведётся строительство нового детского сада. Проект реализуется Департаментом жилищно-гражданского строительства и финансируется из республиканского бюджета.

По информации Минстроя, тендерная стоимость объекта составляет 79 миллионов сомов.

Общая площадь здания - 1256 квадратных метров. Детский сад рассчитан на 120 мест и будет оснащён современным оборудованием, отвечающим актуальным стандартам.

Строительные работы начались в 2024 году. В настоящее время возводится второй этаж здания.

