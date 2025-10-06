В Кыргызстане строится около 7 тыс. ипотечных квартир

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Активное строительство ведется во всех областях страны.

На сегодняшний день по всей республике возводится около 7 тысяч государственных ипотечных квартир. Об этом сообщила руководитель регионального представительства ОАО «ГИК» по Чуйской области Мырзагуль Сардарбекова в прямом эфире Биринчи радио.

«Мы работаем в рамках поручения президента Садыра Жапарова по программе «Мой дом». Особенно активно строительство идет в Бишкеке, поскольку в столице наблюдается высокая внутренняя миграция. Поэтому спрос в городе Бишкек и Чуйской области значительно выше. Однако есть возможность для тех, кто работает в Бишкеке, получить жилье и в регионах», - отметила Сардарбекова.

Она также добавила, что дома, возводимые ГИК, подключены к централизованным системам электроснабжения, водоснабжения и канализации, а отопление в большинстве объектов осуществляется от собственных котельных.

«По всей республике на очереди на получение жилья стоит более 60 тысяч человек», -добавила она.

Источник: Кабар