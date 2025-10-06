В части Бишкека до вечера отключили горячую воду

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Городские службы проводят ремонтные работы

В части Бишкека, сегодня, 6 октября, с 9.00 до 18.00 временно отключили горячую воду в связи с переврезкой трубопроводов на тепловой сети на улице Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

улица Гоголя, дома № 114, 116/2, 116, 116/1, 179, 191, 133 (медицинский центр);

улица Михаила Фрунзе, дома № 300, 423, 425, 429б (отель «Достук»);

улица Жумабека, дома № 64, 83, 79/1 (детский сад);

улица Семашко, дома № 5, 7, 9.

Источник: Вести.kg



