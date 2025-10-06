ЦИК опубликовал предварительный список избирателей на досрочные парламентские выборы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Количество избирателей в предварительном списке по Кыргызстану составляет 4 млн 287 тыс. 222 избирателей.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов опубликовала предварительный список избирателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 30 ноября 2025 года.



Предварительные списки избирателей в бумажном виде будут вывешены на 2492 избирательных участках до 14 октября 2025 года.



Предварительные списки избирателей составлены Государственным учреждением «Кызмат» при Управлении делами президента (ГУ «Кызмат») на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре населения (ЕГРН) и размещены Центральной избирательной комиссией на государственном портале избирателей «Тизме» - https://tizme.gov.kg/.



Актуализация списка избирателей в период выборов проводится ежедневно, Центральной избирательной комиссией во взаимодействии с ГУ «Кызмат» (уполномоченный государственный орган в сфере регистрации и документирования населения) в целях обеспечения точности данных в ЕГРН.



Уточнить себя в списке избирателей можно до 19 ноября 2025 года (включительно):



- позвонив по коротким номерам 1255 или 119;



- на избирательном участке;



- на сайте «tizme.gov.kg»;



- либо отправив СМС на короткий номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте, избиратель получит номер и адрес своего избирательного участка (отправка СМС и звонки бесплатны).



В случае обнаружения любой ошибки или неточности, избиратель вправе до 19 ноября (включительно) подать заявление в электронном формате, через сервис «Кабинет избирателя» на сайте «tizme.gov.kg», с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.



В случае отсутствия в списке избирателей, граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти данную процедуру и актуализировать свои паспортные данные в Центрах обслуживания населения (ЦОН).

Источник: АКИpress

