Милиция разыскивает Саринжи Курманова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Саринжи Курманов с июня 2024 года работал на Ошском рынке

УВД Ленинского района столицы разыскивает Курманова Саринжи Бапиевича, 1964 года рождения.



Как в пресс-службе управления, в милицию обратился его брат. Саринжи Курманов с июня 2024 года работал на Ошском рынке, в настоящее время его местонахождение неизвестно.



Заявление зарегистрировано в АИС ЖУИ УВД Ленинского района, проводится доследственная проверка.



Приметы разыскиваемого:



- рост 160–165 см, худощавого телосложения;



- волосы седые;



- вес 55–60 кг;



- хромает на одну ногу, передвигается с тростью;



- на ноге и бедре шрамы после операции;



- отсутствуют нижние зубы.



По имеющейся информации милиции, мужчина может находиться в селе Бир-Булак Аламединского района Чуйской области.



Если вам что-либо известно о местонахождении Курманова Саринжи Бапиевича, милиция просит сообщить по телефонам: (0312) 35-26-32, 0-755-330-310.

Источник: АКИpress

