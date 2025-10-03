           
Милиция разыскивает Саринжи Курманова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Саринжи Курманов с июня 2024 года работал на Ошском рынке

 

УВД Ленинского района столицы разыскивает Курманова Саринжи Бапиевича, 1964 года рождения.

Как в пресс-службе управления, в милицию обратился его брат. Саринжи Курманов с июня 2024 года работал на Ошском рынке, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Заявление зарегистрировано в АИС ЖУИ УВД Ленинского района, проводится доследственная проверка.

Приметы разыскиваемого:

- рост 160–165 см, худощавого телосложения;

- волосы седые;

- вес 55–60 кг;

- хромает на одну ногу, передвигается с тростью;

- на ноге и бедре шрамы после операции;

- отсутствуют нижние зубы.

По имеющейся информации милиции, мужчина может находиться в селе Бир-Булак Аламединского района Чуйской области.

Если вам что-либо известно о местонахождении Курманова Саринжи Бапиевича, милиция просит сообщить по телефонам: (0312) 35-26-32, 0-755-330-310.

Источник: АКИpress
 

           