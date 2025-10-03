Милиция разыскивает Саринжи Курманова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Саринжи Курманов с июня 2024 года работал на Ошском рынке
УВД Ленинского района столицы разыскивает Курманова Саринжи Бапиевича, 1964 года рождения.
Как в пресс-службе управления, в милицию обратился его брат. Саринжи Курманов с июня 2024 года работал на Ошском рынке, в настоящее время его местонахождение неизвестно.
Заявление зарегистрировано в АИС ЖУИ УВД Ленинского района, проводится доследственная проверка.
Приметы разыскиваемого:
- рост 160–165 см, худощавого телосложения;
- волосы седые;
- вес 55–60 кг;
- хромает на одну ногу, передвигается с тростью;
- на ноге и бедре шрамы после операции;
- отсутствуют нижние зубы.
По имеющейся информации милиции, мужчина может находиться в селе Бир-Булак Аламединского района Чуйской области.
Если вам что-либо известно о местонахождении Курманова Саринжи Бапиевича, милиция просит сообщить по телефонам: (0312) 35-26-32, 0-755-330-310.
Источник: АКИpress