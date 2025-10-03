           
Подробности
Общество
Просмотров: 66

Toyota, Lexus и Хакухо Сё: японская делегация посетила Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На переговорах обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и участие японского и монгольского бизнеса в проектах Кыргызстана.

Встреча Равшанбека Сабирова с японской делегацией и ёкодзуной Хакухо Сё в Бишкеке. Фото: НАИ.

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР состоялась встреча директора агентства Равшанбека Сабирова с делегацией из Японии и Монголии во главе с 69-м ёкодзуной, многократным чемпионом по сумо Хакухо Сё. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В состав делегации вошли представители корпораций Toyota и Lexus, а также финансовых институтов и инвестиционных компаний. На переговорах обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и участие японского и монгольского бизнеса в проектах Кыргызстана.

Сабиров представил стратегические инициативы, среди которых:

  • проект «Asman City» — умный город будущего;
  • особая зона «Тамчы» (СФИТ) как новый центр инноваций и туризма;
  • железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан;
  • лыжный комплекс «Три Вершины» — будущий центр зимнего туризма.
Отдельное внимание уделили «зеленой» энергетике, индустриальным паркам, цифровым проектам и развитию туризма. Японская сторона отметила стратегическую роль Кыргызстана в Центральной Азии и выразила заинтересованность в партнерстве.
Источник: economist.kg

 

 

 

 

 

 

           