Toyota, Lexus и Хакухо Сё: японская делегация посетила Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На переговорах обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и участие японского и монгольского бизнеса в проектах Кыргызстана.

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР состоялась встреча директора агентства Равшанбека Сабирова с делегацией из Японии и Монголии во главе с 69-м ёкодзуной, многократным чемпионом по сумо Хакухо Сё. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В состав делегации вошли представители корпораций Toyota и Lexus, а также финансовых институтов и инвестиционных компаний. На переговорах обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и участие японского и монгольского бизнеса в проектах Кыргызстана.

Сабиров представил стратегические инициативы, среди которых:

проект «Asman City» — умный город будущего;

особая зона «Тамчы» (СФИТ) как новый центр инноваций и туризма;

железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан;

лыжный комплекс «Три Вершины» — будущий центр зимнего туризма.

Отдельное внимание уделили «зеленой» энергетике, индустриальным паркам, цифровым проектам и развитию туризма. Японская сторона отметила стратегическую роль Кыргызстана в Центральной Азии и выразила заинтересованность в партнерстве.

