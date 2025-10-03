Toyota, Lexus и Хакухо Сё: японская делегация посетила Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На переговорах обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и участие японского и монгольского бизнеса в проектах Кыргызстана.
В Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР состоялась встреча директора агентства Равшанбека Сабирова с делегацией из Японии и Монголии во главе с 69-м ёкодзуной, многократным чемпионом по сумо Хакухо Сё. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
В состав делегации вошли представители корпораций Toyota и Lexus, а также финансовых институтов и инвестиционных компаний. На переговорах обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и участие японского и монгольского бизнеса в проектах Кыргызстана.
Сабиров представил стратегические инициативы, среди которых:
- проект «Asman City» — умный город будущего;
- особая зона «Тамчы» (СФИТ) как новый центр инноваций и туризма;
- железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан;
- лыжный комплекс «Три Вершины» — будущий центр зимнего туризма.
Отдельное внимание уделили «зеленой» энергетике, индустриальным паркам, цифровым проектам и развитию туризма. Японская сторона отметила стратегическую роль Кыргызстана в Центральной Азии и выразила заинтересованность в партнерстве.
