Ташиев: Для Токмока выделяются огромные деньги. Там будут заасфальтированы все улицы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из государственного бюджета выделяются огромные деньги - 2 млрд 155,5 млн сомов.

В Токмоке заасфальтируют все улицы общей протяженностью 50 км. Об этом заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил на мероприятии по вручению 19 единиц специальной техники мэрии города.

По его словам, строительством дорог будет заниматься мэрия совместно с Министерством транспорта и коммуникаций.

В общей сложности для развития и улучшения инфраструктуры Токмока, отметил замглавы кабмина, из государственного бюджета выделяются огромные деньги - 2 млрд 155,5 млн сомов.

"Главное - эти средства использовать эффективно, чтобы они не были разворованы. Качество и своевременное строительство поручено вам, Абсаттар [Сыргабаев], Минтрансу. Не привлекайте к строительству мошенников и нечистых подрядчиков, как в Нарыне. Эти подрядчики, которые неправильно работали, сейчас задерживаются. Строительство других объектов поручено Министерству строительства, министр [Нурдан] Орунтаев. Работайте так, чтобы завтра не было стыдно. Мэр, акимы, представитель президента в области должны все контролировать и довести работу до конца", - обратился Ташиев к чиновникам.

Он добавил, что в том числе в Токмоке будет построено новое здание инфекционной больницы.

Источник: kaktus.media