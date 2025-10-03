Кадыр Маликов: поддерживаю решение президента по введению смертной казни

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Эта позиция не авторитет религиозного догмата, а требование безопасности общества.

Специалист по исламскому праву, Директор НАИЦ "Религия, право и политика" Кадыр Маликов поддержал решение Садыра Жапарова рассмотреть возможность введения высшей меры наказания.

"Действительно, требование народа, обладающего суверенным правом, в данном вопросе стоит выше ряда международных конвенций. Народ нашей страны, как суверенное образование, является источником законодательной власти.

Сегодня, на мой взгляд, большинство поддержит проведение всенародного референдума - одновременно с выборами президента - о возвращении смертной казни за особо тяжкие преступления: изнасилование с убийством, убийства в отношении маленьких детей и иные особо жестокие деяния.

Эта позиция не авторитет религиозного догмата, а требование безопасности общества. Так сказать назревало давно… А сколько еще нужно изнасилованных и убитых женщин и детей, чтобы наконец прийти к этому? Мы все смотрим на своих детей и переживаем за их будущее и прежде всего за их безопасность!

Отсутствие адекватных мер возмездия и пресечения повторных преступлений ведёт к потере чувства справедливости у граждан и снижению доверия к государству. Примерно так думает если не каждый, то большинство, народ: зачем содержать и кормить людей, совершивших ужасающие преступления, если это не восстанавливает справедливость и не даёт покоя жертвам и их близким?

Поэтому я лично поддерживаю инициативу и политическую волю президента по рассмотрению возможности возвращения смертной казни - хотя понимаю, что это потребует времени и юридической долгой работы.

Нужно учитывать, что ранее Кыргызстан уже совершил шаги в сторону запрета на смертную казнь. Но тем не менее вопрос может и должен обсуждаться заново в условиях общественной опасности и требования справедливости. А также изменения ситуации, исходя из духа времени и угроз. При этом очень важно предусмотреть гарантии от политических злоупотреблений и судебных ошибок: узкая и чёткая юридическая квалификация преступлений, многоступенчатая система апелляций и отложение исполнения приговора при появлении новых доказательств.

В исламском праве, скажу всем, также существует принцип, подтверждающий идею общественного спасения через справедливое возмездие: "для вас в законе возмездия есть жизнь (безопасность общества)" - эта мысль подчёркивает превентивную и общеохранительную функцию строгого наказания для блага всего общества", - заявил Кадыр Маликов

Источник: vb.kg