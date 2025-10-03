В Боомском ущелье ограничат движение из-за спуска камней

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.

С 6 по 10 октября на трассе Бишкек – Нарын – Торугарт в районе Боомского ущелья пройдут работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП «НК Кыргыз темир жолу».

По данным предприятия, работы будут вестись на 128 км автодороги (3898 км железнодорожного полотна) в светлое время суток. С 09:00 до 15:00 движение транспорта частично перекроют сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Во время очистки проезд будет организован по одной полосе. Если число ожидающих автомобилей превысит 30–40, работы временно приостановят для пропуска транспорта.

Мероприятие проводится для обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.

Источник: economist.kg