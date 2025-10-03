В Кыргызстане ужесточают наказание за передачу банковских карт третьим лицам, - ГУУР МВД

В Кыргызстане усилили ответственность за передачу банковских карт третьим лицам. Об этом 3 октября сообщил заместитель начальника шестого управления ГУУР МВД Самат Алсеитов на форуме Cyber Kun 2025.



По его словам, согласно статье 209.1 Уголовного кодекса КР, продажа или передача банковских карт, а также персональных идентификаторов третьим лицам влечёт полную уголовную ответственность, если через эти карты будут проходить средства, похищенные мошенническим путём.



Алсеитов отметил, что в настоящее время большинство мошеннических схем осуществляется с использованием банковских карт. Чтобы противодействовать этой практике, был принят соответствующий закон.



По его данным, нередко владельцы карт добровольно передают их за вознаграждение в 2-3 тыс. сомов. После этого мошенники используют карты для вывода похищенных средств. В ряде случаев такие действия уже привели к привлечению граждан к уголовной ответственности.



Он призвал граждан, особенно молодёжь, быть внимательными к своим персональным данным, банковским картам и сим-картам. Алсеитов подчеркнул, что незнание закона не освобождает от ответственности.



Также он сообщил, что ведётся мониторинг ситуации и готовятся новые законопроекты, направленные на усиление мер безопасности.

Источник: Tazabek

