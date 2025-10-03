Ташиев вручил спецтехнику Токмоку и сообщил, что на развитие города государство выделит 2 млрд сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 3 октября 2025 года, состоялось вручение специальной техники и служебных автомобилей структурным подразделениям мэрии г.Токмок.

В мероприятии принял участие Заместитель Председателя Кабинета Министров КР - Председатель ГКНБ генерал-полковник К.Ташиев. В своем выступлении К.Ташиев отметил, что в целях развития г.Токмок, от имени президента КР С.Жапарова, вручена данная спец-техника.

К.Ташиев сообщил, что в соответствии с Распоряжением Президента Кыргызской Республики №325 от 29 сентября 2025 года принято решение о выделении из Стабилизационного фонда Кыргызской Республикчби городу Токмок денежных средств в общем объёме 2 млрд 55 млн 500 тыс. сомов.

Выделенные средства будут направлены на реализацию следующих крупных проектов:

1.Капитальный ремонт и строительство внутренних автомобильных дорог города Токмок. Объём финансирования: 1 млрд 812 млн 900 тыс. сомов.

2.Строительство нового корпуса инфекционного отделения. Объём финансирования: 134 млн 600 тыс. сомов.

3.Обновление коммунальной техники и общественного транспорта Планируется приобретение 10 единиц пассажирских городских автобусов и 2 единиц буровой специальной техники. Объём финансирования: 108 млн сомов.

Выделение данных средств внесёт значительный вклад в решение инфраструктурных и социальных проблем города, а также направлено на создание комфортных условий для жителей.

Строительство дополнительных учебных корпусов для средних школ №1 имени А.С. Пушкина и №2 в городе Токмок.

По проектам строительства дополнительных учебных корпусов для средних школ № 1 имени А.С. Пушкина и № 2 разработана проектно-сметная документация. Начало строительных работ запланировано на 2026 год.

Проекты включены в перечень объектов капитального строительства Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики на 2026 год. Финансирование будет осуществляться за счёт республиканского бюджета.

Проектная мощность каждого дополнительного учебного корпуса составляет 800 ученических мест, что позволит значительно увеличить вместимость школ города Токмок и улучшить условия получения образования.

Сметная стоимость строительства каждого обьекта 220 млн сомов, всего потребуется 440 млн сомов.

Министерством будут приняты все необходимые меры для своевременного и качественного выполнения строительных работ.

Данные проекты направлены на развитие образовательной инфраструктуры города и удовлетворение потребностей растущего населения.

Кроме того, Ташиев поручил местным властям тесно взаимодействовать с населением, контролировать сроки и качество выше поставленных работ, а также рационально расходовать бюджетные средства. Также К.Ташиев отметил, что в следующем году государством планируется выделение материальных средств на благоустройства инфраструктуры города.



