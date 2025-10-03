В Бишкеке демонтируют незаконные постройки и парковки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Работа по ликвидации незаконных построек и ограждений будет продолжена.

В столице продолжается работа по освобождению городских земель от самовольных сооружений. Очередной рейд управления по контролю за землепользованием муниципалитета прошел в Октябрьском районе, сообщили в пресс-службе мэрии.

На улице 7 Апреля, 3/2 специалисты демонтировали шлагбаум, установленный без разрешительных документов. Уточняется, что ранее эту конструкцию уже убирали, однако владельцы вновь установили ее. В муниципалитете напомнили, что любые объекты можно размещать только после согласования с управлением архитектуры.

Нарушения выявлены и на улице Мадыева, 20. Владельцы кафе самовольно оградили участок и организовали платную парковку. Все сооружения разобраны.

Кроме того, начато освобождение территории, занятой ангаром площадью 650 квадратных метров. Договор аренды с предпринимателями расторгнут, помещение подлежит демонтажу. Участок вернется в собственность города.

В мэрии подчеркнули, что работа по ликвидации незаконных построек и ограждений будет продолжена. Освободившиеся земли планируется использовать в интересах жителей Бишкека.

Источник: 24.kg