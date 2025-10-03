Садыр Жапаров увеличил штат Счетной палаты

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общий штат ведомства составляет 246 государственных служащих по республике.

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение № 331, согласно которому предельная численность Счетной палаты увеличивается на 8 штатных единиц технического и обслуживающего персонала.



Контроль за исполнением распоряжения возложен на управление контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента Кыргызской Республики.



Источник: Tazabek