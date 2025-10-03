Государству вернули детсад с участком в Манасском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Здание детского сада и земельный участок, оценённые в 5,8 млн сомов, были возвращены государству.

Государству вернули детсад с земельным участком в Манасском районе, незаконно переданный частникам. Об этом сообщили в Генпрокуратере.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Манасского района Таласской области, установлено, что старое здание детского сада №5 в селе Семетей и прилегающий к нему земельный участок площадью 0,35 га в 1993–1994 годах были незаконно переданы в частную собственность с нарушением требований законодательства.

На основании прокурорских мер здание детского сада и земельный участок, оценённые в 5,8 млн сомов, были возвращены государству.