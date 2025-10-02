Садыр Жапаров поручил штрафовать и конфисковать квадроциклы и машины, разрушающие пастбища и горные склоны

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Несмотря на наличие дорог, люди заезжают даже на пастбища и прокладывают новые тропы, разрушая ландшафт

Президент Садыр Жапаров выступил с обращением к гражданам в связи с участившимися случаями разрушения горных склонов и пастбищ из-за безответственного использования квадроциклов и внедорожников.

Глава государства сообщил, что в последнее время по всей стране наблюдаются факты, когда квадроциклы и автомобили вытаптывают траву, портят зеленые луга и разрушают почву.

«Как видно из представленного видео, в разных уголках нашей страны квадроциклы разрывают склоны гор, уничтожая траву и зеленые пастбища. Управляют ими в основном наши дети, но есть и взрослые, в том числе туристы. Несмотря на наличие дорог, люди заезжают даже на пастбища и прокладывают новые тропы, разрушая ландшафт», - отметил президент.

Жапаров поручил министру внутренних дел и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора рассмотреть возможность введения штрафов и конфискации техники у тех, кто наносит ущерб природе.

«Эту работу должны проводить не только указанные два министерства, но и органы местной власти. Любой транспорт — будь то автомобиль или квадроцикл — должен передвигаться только по дорогам», - сказал он.

Президент обратился к гражданам с просьбой бережно относиться к природе и отказаться от езды по пастбищам и зеленым зонам: «Там, где дорога заканчивается, идите пешком либо пересаживайтесь на лошадь. Природа — это наше общее достояние. Мы обязаны сохранить её для детей и внуков — чистой и нетронутой».

Глава государства сообщил, что проблема приобрела массовый характер и требует срочных мер на всех уровнях.

