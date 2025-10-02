В Чуйской области в медресе у детей выявили туберкулез

В одном из СМИ опубликовали информацию, что в одном из медресе Кара-Балты выявили семь детей с открытой формой туберкулеза. За комментариями редакция Kaktus.media обратилась к главному внештатному фтизиатру Минздрава Атыркуль Токтогоновой.

По ее информации, эти семеро детей заболели за последние год-полтора. "Там есть дети, заболевшие 2024 году, и в этом году. В основном все дети, которые заболели, приехали из регионов. При поступлении у них были справки, что состояние здоровья соответствует требуемому стандарту", - сказала Токтогонова.

Главный внештатный фтизиатр предположила, что, возможно, эти дети когда-то имели контакт [с живущим с туберкулезом], потому что Кыргызстан входит в список стран с высокой заболеваемостью. И, согласно предположениям Токтогоновой, [на развитие заболевания] сказались подростковые гормональные изменения, при которых организм бурно реагирует на все, в том числе переезд в другую область, жизнь не в семье и так далее. Возможно, по ее словам, и условия в учреждении привели к снижению иммунного статуса. Эти моменты, а также проводятся ли в медресе медосмотры и как часто, необходимо выяснить.

"Я узнавала, какова их судьба. Многие дети уже излечились. Несколько детей еще находятся на лечении", - отметила Токтогонова.

Источник: kaktus.media