ГКНБ предлагает новый регламент для массовых мероприятий

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Новый порядок позволит создать баланс между правом граждан на свободу собраний и необходимостью обеспечения общественной безопасности.

Государственный комитет национальной безопасности КР представил на общественное обсуждение проект постановления кабмина «Об утверждении Порядка по обеспечению общественного порядка и безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий».

По данным инициаторов, документ направлен на создание единой нормативной базы, регулирующей комплекс мер по обеспечению безопасности и правопорядка при проведении мероприятий различного масштаба.

Основные задачи проекта:

формирование нормативной основы для координации действий всех задействованных субъектов;

внедрение механизмов оценки угроз и планирования превентивных мер;

определение обязанностей организаторов, правоохранительных органов, органов гражданской защиты и здравоохранения;

обеспечение прозрачности и предсказуемости процедур согласования мероприятий;

повышение уровня антитеррористической защищённости и устойчивости к чрезвычайным ситуациям.

Проект разработан межведомственной рабочей группой под руководством ГКНБ. В неё вошли представители МВД, МЧС, Минздрава, Минобразования, Минкультуры, Генерального штаба ВС, Генпрокуратуры, а также мэрий Бишкек и Оша и частных организаций. При подготовке документа учитывались рекомендации международных партнёров, в том числе экспертов ОБСЕ.

В проекте предлагается классификация массовых мероприятий по уровням риска в зависимости от количества участников и возможных угроз, а также обязательное использование матрицы оценки рисков. Для мероприятий высокого уровня предусмотрено формирование межведомственных комиссий, утверждение комплексных планов безопасности, схем эвакуации и дорожного регулирования.

Отдельно подчеркивается внедрение современных инструментов управления — контрольных списков для организаторов и электронного документооборота, что должно повысить системность и прозрачность подготовки мероприятий.

По данным ГКНБ, новый порядок позволит создать баланс между правом граждан на свободу собраний и необходимостью обеспечения общественной безопасности.

Источник: Кабар