Сколько авто с иностранными номерами легализовали в КР, рассказали чиновники

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Меньше всего авто зарегистрировано в Нарынской области.

В Кыргызстане зарегистрировано 26 тысяч 648 автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерными знаками. Об этом сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.

География регистрации:

Бишкек — 4 тысячи 53 машины;

Ош — 1 тысяча 354;

Баткенская область — 1 тысяча 838;

Джалал-Абадская область — 4 тысячи 492;

Нарынская область — 498;

Ошская область — 5 тысяч 224;

Таласская область — 762;

Чуйская область — 7 тысяч 485;

Иссык-Кульская область — 942.

Чуйская область по-прежнему остается лидером по количеству зарегистрированных транспортных средств с иностранными номерами — 28 процентов от общего количества. Меньше всего авто зарегистрировано в Нарынской области.

Напомним, 30 сентября завершилась кампания по легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерами.

Источник: 24.kg