Сколько авто с иностранными номерами легализовали в КР, рассказали чиновники

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Меньше всего авто зарегистрировано в Нарынской области.
В Кыргызстане зарегистрировано 26 тысяч 648 автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерными знаками. Об этом сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.
География регистрации:
- Бишкек — 4 тысячи 53 машины;
- Ош — 1 тысяча 354;
- Баткенская область — 1 тысяча 838;
- Джалал-Абадская область — 4 тысячи 492;
- Нарынская область — 498;
- Ошская область — 5 тысяч 224;
- Таласская область — 762;
- Чуйская область — 7 тысяч 485;
- Иссык-Кульская область — 942.
Чуйская область по-прежнему остается лидером по количеству зарегистрированных транспортных средств с иностранными номерами — 28 процентов от общего количества. Меньше всего авто зарегистрировано в Нарынской области.
Напомним, 30 сентября завершилась кампания по легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерами.
Источник: 24.kg