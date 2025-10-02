ГКНБ вернул государству земли в Иссык-Ате стоимостью 1,7 млрд сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В Иссык-Атинском районе на баланс государства возвращены земельные участки общей площадью 200 гектаров.

Установлено, что земельные участки в 1992-1994 годах были незаконно выведены из баланса муниципальной собственности и до настоящего времени возделывались местными жителями.

При этом, отдельные руководители и работники органов местного самоуправления, в течение длительного времени без обязательной процедуры изъятия в муниципальную или государственную собственность предоставляли отдельным лицам земельные участки для возделывания сельскохозяйственных культур, без проведения конкурса и оплаты арендных платежей государству.

Согласно проведённой оценке, рыночная стоимость выявленных неучтенных земель составляет 1 млрд. 73 млн. 248 тыс. сомов.

