Движение для грузовиков на перевале Тоо-Ашуу восстановлено

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ограничение вводили днем 1 октября на посту Сосновка из-за сильного снегопада и пурги.

С 09:00 2 октября сняты временные ограничения для проезда большегрузного транспорта через перевал Тоо-Ашуу. Об этом сообщили в Минтрансе.

Отметим, что ограничение вводили днем 1 октября на посту Сосновка из-за сильного снегопада и пурги. Дорожное эксплуатационное предприятие №9 проводило обработку трассы инертными материалами и контролировало ситуацию.

В Минтрансе напомнили водителям о необходимости заранее перейти на зимние шины, не выезжать на встречную полосу и строго соблюдать правила дорожного движения в условиях нестабильной погоды.

Источник: economist.kg