В Иссык-Кульской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 3 балла

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В населенных пунктах Кыргызстана толчки не ощущались.

2 октября в 06.43 в Иссык-Кульской области произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре. Об этом сообщает Институт сейсмологии НАН КР.

Очаг подземных толчков находился на глубине 20 километров. Эпицентр расположен на хребте Джетим-Бель — в 52 километрах к юго-востоку от поселка Каджи-Сай и в 115 километрах к юго-западу от города Каракол.

По данным сейсмологов, в населенных пунктах Кыргызстана толчки не ощущались.

Источник: 24.kg