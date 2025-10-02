В Кадамджае начато строительство новой многофункциональной больницы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект реализуется при финансовой поддержке кувейтской организации

В Кадамджайском районе Баткенской области началось строительство новой многофункциональной больницы на 90 коек. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента КР в регионе.

Церемония закладки капсулы состоялась в айыльном аймаке Уч-Коргон. В церемонии приняли участие заместитель полпреда президента в Баткенской области Абдирашит Ташбалтаев, местные руководители, представители благотворительного фонда «Ассанабиль» и организации Шейха Абдуллы Нурий из Государства Кувейт.

Строительство больницы ведётся при финансовой поддержке кувейтской организации Шейха Абдуллы Нурий.

Больница будет функционировать под управлением Министерства здравоохранения КР и включать ряд специализированных подразделений:

- отделения внутренних болезней для мужчин, женщин и детей;

- гинекологическое и акушерское отделение;

- хирургическое, кардиологическое, пульмонологическое, стоматологическое, отоларингологическое и дерматологическое направления;

- службу скорой помощи и аптеку;

- четыре лаборатории и физиотерапевтическое отделение;

- центральное стерилизационное отделение;

- стационар для обследования и ухода за пациентами.

Строительство нового медучреждения призвано повысить доступность и качество медицинской помощи для населения Баткенской области.

Источник: vesti.kg



