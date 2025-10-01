ФОТО - Детский оздоровительный комплекс на Иссык-Куле вернули государству

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках соответствующих контрразведывательных мероприятий установлен факт незаконной приватизации государственных зданий и земельных участков, расположенных по адресу: Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, с.Сары-Ой, ул.Озерная д.1/2а, с идентификационным кодом (ранее принадлежащее детскому оздоровительному комплексу «Жалын»).

Так, в ходе проведения соответствующих следственно-оперативных мероприятий в рамках до следственной проверки зарегистрированной в АИС ЖУИ установлено, что 4,82 га из вышеуказанных земельных участков принадлежит ОАО «Кыргыз лифт», генеральным директором которого является Н.В.Г.

По результатам проведенных мероприятий, ОАО «Кыргызлифт» добровольно и безвозмездно передало в собственность государства детский оздоровительный комплекс «Жалын» с земельным участком площадью 4.82 га, а также строения и сооружения общей площадью 4 614,8 м2.