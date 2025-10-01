"Не используйте силу для угнетения". Муфтий обратился к мужчинам после убийства Айсулуу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это огромная трагедия, это оскорбление чести, это разрушение общества

Верховный муфтий Абдулазиз кары Закиров обратился к мужчинам после жестокого убийства 17-летней Айсулуу. Он напомнил, что ислам категорически осуждает насилие против женщин, а в кыргызской традиции женщина всегда пользовалась почетом и уважением.

"Женщины - сердце общества, основа семьи, мать жизни, опора жизни. Наши дочери сегодня - матери завтрашнего дня. Они - драгоценные дети, любимые матери детей и чьи-то спутницы жизни. Тем не менее сегодня есть те, кто подчиняется своим разрушительным желаниям, унижая женщин и становясь причиной страшных событий в обществе. Это огромная трагедия, это оскорбление чести, это разрушение общества", - говорит он.

Муфтий обратился к отцам и братьям, призывая их быть примером для детей, беречь дочерей, поддерживать сестер и матерей, использовать силу не для угнетения, а для защиты.

"Всевышний Аллах чтит тех, кто чтит женщин, и наказывает тех, кто их притесняет, как в этом мире, так и в мире вечном. Величайшее оружие, которое спасет наше общество, - это вера, нравственность и уважение к женщинам. Если мы будем чтить женщин, фундамент нашего общества будет крепким. Если мы будем притеснять женщин, наше общество встанет на путь разрушения", - сказал он в завершении своего обращения к мужчинам.

Источник: kaktus.media