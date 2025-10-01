На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В последний раз событие такого уровня наблюдалось 1 июня 2025 года

На Землю обрушилась самая сильная за три месяца магнитная буря. Индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33. Показатель соответствует сильной магнитной буре категории G3 по пятибалльной шкале, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

В последний раз событие такого уровня наблюдалось 1 июня 2025 года, когда на Землю пришелся прямой удар крупного солнечного протуберанца.

В соответствии с международной шкалой космической погоды бури уровня G3+ могут оказывать воздействие на энергетические системы, в том числе ложные срабатывания систем защиты, на космические аппараты (включая увеличение сноса аппарата с орбиты) и на наземные системы: перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания ВЧ-радиосвязи.

По словам специалистов, обстановка в околоземном космическом пространстве остается осложненной из-за повышенной солнечной активности, при этом импульсных ударов по нашей планете пока зарегистрировано не было.

"Воздействие осуществляется за счет системного насыщения солнечного ветра плотной вспышечной плазмой, происходившего в ходе многочисленных событий последних нескольких суток. Крупные истечения вещества в космос были зарегистрированы тогда после почти всех крупных вспышек, однако считалось, что их скорость недостаточна для ухода в межпланетное пространство. В настоящее время, однако, стало ясно, что часть этого вещества была захвачена солнечным ветром и принесена к планете", - пояснили специалисты.

Источник: kaktus.media