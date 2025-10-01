Убийство 17-летней Айсулуу. Президент поручил ввести смертную казнь в КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Садыр Жапаров взял под личный контроль дело о жестоком убийстве несовершеннолетней

Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней Айсулуу на Иссык-Куле находится под личным контролем президента Садыра Жапарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, президент также поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие введение смертной казни за изнасилование и убийство женщин и детей.

«Глава государства с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении, которое потрясло общественность. В то же время он поручил начальнику Управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин. Президент Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными», - написал Алагозов.

Напомним, 27 сентября 2025 года на Иссык-Куле пропала 17-летняя Айсулуу. Девушка поехала в гости к подруге в соседнее село и перестала выходить на связь. 29 сентября ее тело нашли в Боомском ущелье. По подозрению задержан 41-летний житель Бишкека.

На допросе мужчина признался, что похитил девушку, изнасиловал и убил. Тело Айсулуу он закопал возле озера Иссык-Куль. Однако чуть позже вернулся, выкопал тело и бросил в Боомском ущелье.

По информации родных погибшей, задержанный ранее уже привлекался за сексуальное насилие, однако ему удалось избежать наказания. Родные Айсулуу опасаются, что он вновь сможет уйти от ответственности.

Источник: vesti.kg



