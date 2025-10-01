В Кыргызстане повысился размер пенсии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Возраст выхода на пенсию в Кыргызстане составляет для женщин — 58 лет, мужчины — 63 года.

В Кыргызстане с 1 октября 2025 года увеличен размер пенсий. Для страховой части пенсии до 50 тыс. сомов установлен коэффициент индексации 1,10.



Согласно постановлению Кабмина, общий размер пенсий, назначаемых по закону «О государственном пенсионном социальном страховании», после 1 октября не может быть ниже 7100 сомов с учетом надбавок, за исключением случаев, предусмотренных законом.



Повышение коснется:



пенсий, страховая часть которых не превышает 50 тыс. сомов — они будут увеличены с коэффициентом 1,10, но не менее чем на 600 сомов [минимальный порог повышения страховой части];

пенсий, где страховая часть превышает 50 тыс. сомов — индексация составит не более 5000 сомов [максимальный порог повышения страховой части].

Предварительная потребная сумма на повышение страховых частей пенсии составит 2 млрд 43 млн 874 тыс. 402 сома. После индексации средний размер пенсии составит 11 тыс. 226 сомов.



По предварительным данным Социального фонда, на 1 октября 2025 года в стране будет около 818,7 тыс. пенсионеров.



Источник: АКИpress

