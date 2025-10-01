В Бишкеке открылся третий социальный магазин "Евразия"

Бишкек, "САЯСАТ.KG". АНО "Евразия" активно реализует проекты, направленные на поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

В Бишкеке состоялось торжественное открытие третьего социального магазина "Евразия". Теперь по адресу улица Суюмбаева, 17 / улица Московская, 7 жители столицы могут приобрести товары первой необходимости по доступным ценам.

Социальные магазины "Евразия", работающие под слоганом "самый добрый магазин", продолжают расширять свою сеть и укреплять миссию по поддержке пенсионеров, многодетных семей, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня в Бишкеке уже действуют три такие точки: на улице Токтогула, 146/1; в микрорайоне "Асанбай", 8/3; и теперь – в Свердловском районе столицы.

В церемонии открытия приняли участие директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова, заведующая сектором социальных услуг Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Чолпон Мамбетаипова, руководитель аппарата муниципальной администрации мэрии по Свердловскому административному району Назгуль Жамгырчиева и председатель Союза пенсионеров Кыргызстана Эсенгул Исаков.

Директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова в своем выступлении подчеркнула, что открытие третьего социального магазина было приурочено к Международному дню пожилых людей.

"Этот праздник напоминает нам, что именно старшее поколение внесло огромный вклад в развитие страны. "АНО "Евразия" активно реализует проекты, направленные на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Социальные магазины "Евразия" - один из таких проектов. В магазинах "Евразия" по доступным ценам можно приобрести самые необходимые продукты и товары. Мы открываем их для того, чтобы жизнь пенсионеров и людей с ограниченными возможностями стала комфортнее. Сегодня это уже третий магазин. Для нас это не просто цифра, а показатель того, что подобные проекты нужны обществу, и мы будем продолжать работать, чтобы таких магазинов становилось больше. И будем продолжать эту работу по всему городу и стране", - сказала она.

Руководитель аппарата муниципальной администрации мэрии по Свердловскому району Назгуль Жамгырчиева отметила, что магазин стал важным событием для горожан:

"Радует, что именно в нашем районе открылся третий социальный магазин. Это расширяет возможности горожан и помогает формировать более справедливую и заботливую городскую среду. Социальные магазины становятся не только местом покупки товаров по доступным ценам, но и пространством общения для людей, особенно в условиях роста цен".

В свою очередь председатель Союза пенсионеров Кыргызстана Эсенгул Исаков выразил благодарность за заботу о старшем поколении.

"Мы, пенсионеры. богатство страны, и очень важно, что о нас помнят и заботятся. Эти магазины – начало пути, когда пожилые люди, многодетные семьи и малоимущие будут чувствовать поддержку государства и общества. Мы хотим, чтобы жизнь на склоне лет была окружена заботой и уважением. Это еще один шаг к тому, чтобы Бишкек оставался городом, где старшее поколение чувствует внимание и теплоту", - сказал Эсенгул Исаков.

Открытие третьего социального магазина "Евразия" - это очередной шаг в направлении доступности и заботы о населении. АНО "Евразия" намерена продолжать развивать сеть магазинов и приглашает к сотрудничеству местных производителей, чтобы вместе делать продукты первой необходимости более доступными для каждого.

Напомним, проект реализован в рамках Меморандума о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией "Евразия" и Кыргызской Республикой.

Магазин создан для того, чтобы люди из социально уязвимых групп - пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья - могли приобретать продукты первой необходимости по доступным ценам. Для покупок необходима именная социальная карта. Оформить ее можно, заполнив анкету с основными данными (ФИО, телефон, дата рождения и адрес проживания).