Вернуть смертную казнь требуют кыргызстанцы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Предложение опубликовано на госпортале «Коом талкуу»

Кыргызстанцы требуют вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Предложение опубликовано на госпортале «Коом талкуу».

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс КР, предусматривающие введение смертной казни как исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Установить смертную казнь за убийство, совершённое с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего, а также убийство, сопряжённое с изнасилованием или иными насильственными действиями сексуального характера. Применение смертной казни возможно только после вступления приговора в законную силу и прохождения всех судебных инстанций. Ограничить применение смертной казни: не применять ее в отношении женщин, несовершеннолетних», - говорится в обращении.

Поводом послужило похищение, изнасилование и убийство 17-летней девушки на Иссык-Куле.

Источник: vesti.kg



