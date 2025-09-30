В Кыргызстане планируется повышение детских пособий

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2018 годах сумма пособий на ребенка была намного меньше.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции разработало законопроект об увеличении размера пособия для малоимущих семей до 1500 сомов. Об этом сообщила начальник управления подготовки решений о государственных социальных выплатах Максат Туларбек кызы в прямом эфире в агентстве «Кабар».

По ее данным, по состоянию на 1 сентября 2025 года по республике 192 тыс. 218 детей получают пособия в возрасте до 16 лет, или 53 тыс. 680 семей.

«В 2018 годах сумма пособий на ребенка была намного меньше. Тогда и продуктовая корзина тоже стоила меньше и составляла 810 сомов. С тех пор было поэтапное повышение, и на сегодня на одного ребенка составляет 1200 сомов.

Для детей, проживающих в отделённых и горных районах, предусмотрен другой коэффициент. Также нашим министерством разработан проект закона о повышении размера пособий до 1500 сомов. Сейчас он проходит процесс согласования с другими структурами», - отметила она.

Источник: Кабар