Мэрия Бишкека подписала меморандум с корейской компанией Blue Networks

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ предусматривает сотрудничество в области внедрения электробусов и инфраструктуры зарядных станций

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев с рабочей поездкой находится в городе Сеул (Республика Корея), где проходит Форум «Вторая Неделя Умной Жизни».

По данным пресс-службы мэрии, в ходе рабочего визита Айбек Джунушалиев встретился с делегацией компании Blue Networks во главе с генеральным директором Но Сун Ёном. Стороны обсудили сотрудничество в области развития электрического общественного транспорта и инфраструктуры зарядных станций.

Мэр Айбек Джунушалиев выразил благодарность за поддержку и интерес к развитию сотрудничества в данной области. Он подчеркнул, что мэрия города Бишкек готова к сотрудничеству и оперативной реализации совместных инициатив.

В рамках встречи подписан меморандум о сотрудничестве между мэрией Бишкека и компанией Blue Networks Co., Ltd. Документ предусматривает сотрудничество в области внедрения электрических автобусов и инфраструктуры зарядных станций.

Источник: Вести.kg



