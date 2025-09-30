Бишкекский финансово-экономический техникум передан в ведение Минфина

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление вступает в силу через семь дней после официального опубликования.

Бишкекский финансово-экономический техникум имени А. Токтоналиева передан в ведение Министерства финансов КР.

Согласно постановлению правительства от 24 сентября 2025 года №610, техникум выводится из подчинения Министерства науки, высшего образования и инноваций и переходит в структуру Минфина. Передача осуществляется вместе со штатом сотрудников и материально-технической базой.

В кабмине отметили, что цель решения — формирование единого учебно-научного комплекса для подготовки и переподготовки специалистов финансово-экономического профиля.

Источник: economist.kg