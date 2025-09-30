В Бишкеке 2 октября пройдет ярмарка вакансий

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Более 100 компаний представят порядка 5 тысяч вакансий в самых разных сферах.

Бишкекское управление по содействию занятости совместно с ОФ «Центр инновационных технологий и образования» проведет «Ярмарку вакансий и карьеры» 2 октября в Национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева. Об этом сообщили в Минсоцтруда.

Цель мероприятия – помочь безработным горожанам найти работу, а работодателям – подобрать специалистов. Более 100 компаний представят порядка 5 тысяч вакансий в самых разных сферах. Участники смогут пройти собеседования прямо на ярмарке и узнать о программах обучения и переобучения.

Для школьников и выпускников предусмотрено профориентационное тестирование, которое поможет определиться с выбором профессии.

Организаторы – Минсоцтруда, мэрия Бишкека и ОФ «Центр инновационных технологий и образования» при поддержке DVV International. Подобные ярмарки планируется провести и в регионах страны, чтобы создать равные условия для трудоустройства граждан.

Источник: economist.kg