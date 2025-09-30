Бишкек, "САЯСАТ.KG". В отношении сотрудников милиции ведется служебное расследование
Бишкекчанин нанес беременной сожительнице ножевое ранение в грудь, мужчину задержали.
По данным столичной милиции, инцидент произошел 25 сентября около 7 утра. В милицию поступило сообщение о семейном насилии на ул. Дзержинского в Бишкеке. Правоохранители выехали на место и доставили в отделение горожанина и его сожительницу, которая находится на шестом месяце беременности. Сообщается, что мужчина сбежал из отделения милиции и, вернувшись домой, нанес ножевое ранение сожительнице в область грудной клетки.
По данным УВД, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Женщину госпитализировали, возбуждено уголовное дело по факту истязания. 35-летнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС. В милиции отметили, что ранее он неоднократно привлекался по Кодексу о правонарушениях по фактам семейного насилия.
В отношении милиционеров, которые допустили побег мужчины из отделения, ведется служебное расследование.
Ичточник: vesti.kg