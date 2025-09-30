Бишкекчанин нанес беременной сожительнице ножевое ранение в грудь

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В отношении сотрудников милиции ведется служебное расследование

Бишкекчанин нанес беременной сожительнице ножевое ранение в грудь, мужчину задержали.

По данным столичной милиции, инцидент произошел 25 сентября около 7 утра. В милицию поступило сообщение о семейном насилии на ул. Дзержинского в Бишкеке. Правоохранители выехали на место и доставили в отделение горожанина и его сожительницу, которая находится на шестом месяце беременности. Сообщается, что мужчина сбежал из отделения милиции и, вернувшись домой, нанес ножевое ранение сожительнице в область грудной клетки.

По данным УВД, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Женщину госпитализировали, возбуждено уголовное дело по факту истязания. 35-летнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС. В милиции отметили, что ранее он неоднократно привлекался по Кодексу о правонарушениях по фактам семейного насилия.

В отношении милиционеров, которые допустили побег мужчины из отделения, ведется служебное расследование.

Ичточник: vesti.kg



