В Токмоке водитель сбил мать с 5-летней дочкой, девочка скончалась

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Согласно акту медицинского освидетельствования А.Д. находился за рулём в состоянии наркотического опьянения.

В Токмоке водитель под наркотическим опьянением сбил мать с 5-летней дочкой, сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их информации, в Токмоке 28 сентября 2025 года примерно в 11:30 водитель Mazda Demio А.Д. 1984 года рождения, двигаясь в южном направлении по ул. С. Ибраимова, на пересечении с ул. Трясина совершил наезд на С.А. 1992 года рождения и её малолетнюю дочь О.Ж. 2020 года рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетняя О.Ж. скончалась по дороге в больницу, а С.А. с тяжёлыми травмами доставлена в реанимационное отделение ЦОВП Токмока.

Отмечается, что данный факт зарегистрирован в ОВД г. Токмок, начато досудебное производство. Возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК КР (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств).

Подозреваемый – житель Чуйской области А.Д. в соответствии со ст. 96 УПК КР задержан и водворён в изолятор временного содержания. Автомобиль помещён на штрафстоянку. Согласно акту медицинского освидетельствования А.Д. находился за рулём в состоянии наркотического опьянения.

Источник: Кабар