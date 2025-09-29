Землю у стратегической трассы и КПП «Чон-Капка» стоимостью 5.6 млн сомов вернули государству

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Рыночная стоимость участка составляет 5.6 млн сомов.

Прокуратура Манасского района Таласской области выявила факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка площадью 1.6 га на окраине села Кыргызстан.

Участок находится в приграничной зоне с Казахстаном, рядом с контрольно-пропускным пунктом «Чон-Капка» и стратегической автодорогой Тараз – Талас – Суусамыр.

По данным надзорного органа, рыночная стоимость участка составляет 5.6 млн сомов. В результате принятых мер земля полностью возвращена в распоряжение государства.

Источник: economist.kg