Землю у стратегической трассы и КПП «Чон-Капка» стоимостью 5.6 млн сомов вернули государству

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Рыночная стоимость участка составляет 5.6 млн сомов.
Прокуратура Манасского района Таласской области выявила факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка площадью 1.6 га на окраине села Кыргызстан.
Участок находится в приграничной зоне с Казахстаном, рядом с контрольно-пропускным пунктом «Чон-Капка» и стратегической автодорогой Тараз – Талас – Суусамыр.
По данным надзорного органа, рыночная стоимость участка составляет 5.6 млн сомов. В результате принятых мер земля полностью возвращена в распоряжение государства.
Источник: economist.kg