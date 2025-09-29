С 1 октября камеры будут фиксировать непристегнутых водителей и пассажиров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Штраф для нарушителей составит 1 тысячу сомов

В Кыргызстане с 1 октября камеры проекта «Безопасная страна» будут фиксировать водителей и пассажиров, которые находятся в машине непристегнутыми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

В рамках проекта «Безопасная страна» с 1 октября 2025 года аппаратно-программные комплексы (АПК), установленные на дорогах, начнут автоматически выявлять водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Фиксация будет осуществляться с помощью фото- и видеонаблюдения.

Нововведение направлено на повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие культуры поведения участников дорожного движения.

За нарушение автовладельцам грозит штраф в 1 тысячу сомов.

Источник: vesti.kg



