Замглавы УПСМ назвал основные причины пробок в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Дополнительную нагрузку создают автомобили жителей из других областей, ежедневно приезжающих в столицу.

Заместитель начальника УПСМ по городу Бишкек Борборбек Ташматов 26 сентября в эфире «Биринчи радио» назвал основные причины образования пробок в столице.



По его словам, при проектировании города Фрунзе дороги были рассчитаны всего на 40 тыс. автомобилей, тогда как сегодня население Бишкека превышает 1,5 млн человек, а количество зарегистрированных транспортных средств достигло около 500 тыс. Дополнительную нагрузку создают автомобили жителей из других областей, ежедневно приезжающих в столицу.



Среди основных причин заторов Ташматов выделил:



Нарушение культуры вождения. Несмотря на правила дорожного движения, которые запрещают выезжать на переполненный перекресток, многие водители продолжают движение, усугубляя пробки.

Хаотичную парковку. Автомобили часто оставляют на проезжей части, блокируя одну из полос движения.

Разобщенность образовательной инфраструктуры. Родители вынуждены возить детей в школы и детские сады, расположенные далеко от места проживания, что значительно увеличивает транспортный поток.

«Все эти факторы в совокупности приводят к тому, что нагрузка на дороги столицы становится чрезмерной», - добавил замначальника УПСМ.

Источник: АКИpress

