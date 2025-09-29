Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются дожди, снег и заморозки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 1–2 октября по всей территории страны ожидается неустойчивая погода

МЧС Кыргызстана предупредило о резком ухудшении погоды в первые дни октября.

По его данным, 1–2 октября по всей территории страны ожидается неустойчивая погода: периодические дожди, местами переходящие в снег, а в горных районах — снегопады. В отдельных регионах осадки будут сильными. Ночью и утром возможны туманы.

Прогноз по регионам:

1 октября днем в Чуйской и Таласской областях температура понизится до +10…+15 градусов, к вечеру — до +2…+7 градусов.

2 октября:

Чуйская и Таласская области: ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов;

Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская области: ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21 градусов;

Иссык-Кульская и Нарынская области (долины): ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов;

в горах: ночью от –4° до +1 градусов, днем +3…+8 градусов;

в высокогорье: ночью –5…–10 градусов, днем от –2° до +3 градусов.

Скорость западного ветра составит 4–9 метров в секунду, в отдельных районах до 15–20 метров в секунду.

Особое внимание:

В ночь на 2 октября в Чуйской и Таласской областях ожидаются заморозки до –2 градусов, в Иссык-Кульской и Нарынской — до –3 градусов.

Такие условия опасны для овощей, фруктов, выкопанного и неукрытого картофеля и сахарной свеклы.

МЧС предупреждает, что неустойчивая погода осложнит работу транспорта, энергетики, коммунальных служб и создаст трудности для содержания скота на пастбищах.

