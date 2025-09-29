Скончался академик, отличник народного образования Геннадий Десятков

27 сентября на 79-м году жизни скончался первый заведующий кафедрой информационных и вычислительных технологий Кыргызско-Российского Славянского университета Десятков Геннадий Александрович. Об этом сообщили в КРСУ.



Он являлся доктором физико-математических наук, профессором, академиком Международной академии информатизации (Москва) и Международной академии наук высшей школы (Москва), отличником народного образования Кыргызстана.



Родился 5 марта 1947 года, окончил Московский энергетический институт.



Геннадий Десятков — специалист в области математического и компьютерного моделирования низкотемпературной плазмы. Он разработал ряд теоретических моделей, описывающих теплофизические и плазмохимические процессы в газовых электрических разрядах, имеющих как фундаментальное, так и прикладное значение.



Под его руководством были защищены 3 кандидатские диссертации.



Им опубликовано более 120 научных работ, среди них 7 монографий, а также 7 изобретений СССР и 2 свидетельства Кыргызпатента на программные продукты для ЭВМ.

Источник: АКИpress

