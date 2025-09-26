Мошенник обманул бишкекчанку на $1400

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Милиция ищет других потерпевших

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

В милицию обратилась горожанка, которая сообщила, что некий мужчина пообещал ей изготовить навес и оценил стоимость работ в 250 000 сомов. Женщина перевела ему на MBank 1400 долларов США, но тот обязательства не выполнил и скрылся в неизвестном направлении.

В милиции возбудили уголовное дело по статье 209 (Мошенничество ) УК КР. Подозреваемого нашли и задержали, им оказался 40-летний К.Ж. Мужчина водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Устанавливается его возможная причастность к совершению других аналогичных фактов преступлений. Милиция просит других потерпевших сообщить по телефонам: 0556 588 999 или 102.

Источник: vesti.kg



