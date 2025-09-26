Минздрав: Выявленный в Ошской области холерный вибрион не опасен для людей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Выявленный штамм авирулентный — то есть неопасный для человека и не обладает эпидемическим потенциалом классической холеры.

Министерство здравоохранения сообщило, что при плановом санитарном мониторинге в Оше, Араванском и Кара-Сууйском районах обнаружен холерный вибрион Vibrio cholerae O1 (серовар Огава).

Ведомство провело полный комплекс противоэпидемических действий:

уведомлены и задействованы санитарные службы Ошской области для профилактических мероприятий по действующим приказам МЗ КР;

проведены внеочередные заседания координационных органов, в том числе по ситуации с каналом «Увам» в г. Ош;

ранее в ходе межведомственных учений на СКП «Достук-Автодорожный» была подтверждена готовность служб к подобным ситуациям.

Минздрав напоминает о простых правилах профилактики кишечных инфекций:

пить только кипячёную или бутилированную воду;

тщательно мыть руки с мылом;

овощи и фрукты тщательно промывать и обдавать кипятком;

при появлении симптомов острой кишечной инфекции (рвота, жидкий стул) немедленно обращаться за медицинской помощью.

Эпидемиологическая ситуация в регионе, по данным ведомства, стабильная и находится под контролем. Министерство призывает доверять только официальным источникам информации и не распространять слухи, которые могут ввести людей в заблуждение.

Источник: Кабар