В Бишкеке частично закрыли улицу Турусбекова для замены теплотрассы

В столице, на участке улицы Турусбекова между улицей Киевской и проспектом Чуй, введено частичное ограничение движения транспорта. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Меры связаны с заменой теплотрассы в рамках капитального ремонта здания бывшего театра «Тунгуч» (ранее функционировавшего как ночной клуб Metro Pub), который ведет Управление капитального строительства мэрии города Бишкек.

В настоящее время закрыта западная сторона улицы, восточная остается открытой для движения. Работы планируется завершить к 29 сентября 2025 года, после чего движение на участке будет полностью восстановлено.