Тюрьма вместо штрафов. Жогорку Кенеш ужесточил наказание за мошенничество

Сегодня, 25 сентября, депутаты рассмотрели и приняли объединенный законопроект о поправках в Уголовный кодекс в третьем чтении.

Информацию о законопроекте представил депутат Суйунбек Омурзаков. По его словам, поправки предполагают ужесточение наказания за мошенничество:

мелкое мошенничество - только тюрьма до 1 года (штраф отменяется);

значительный размер или группа лиц - от 2 до 3 лет;

крупный размер или два и более пострадавших - от 5 до 7 лет;

особо крупное мошенничество, действия организованной группы или с использованием должности - от 8 до 12 лет, плюс конфискация имущества и запрет занимать должности.

Источник: kaktus.media