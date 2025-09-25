В Джалал-Абаде государству вернули участки стоимостью более 28 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Оба участка общей стоимостью более 28 млн сомов полностью возвращены в государственную собственность.
Прокуратура Джалал-Абадской области выявила факты незаконной передачи земельных участков в частные руки. Об этом сообщает Генпрокуратура.
В надзорном органе уточнили, что речь идет о земельном участке площадью 0.9 га в селе Ала-Бука и земельном участке площадью 0.1 га, относящемся к средней школе им. З. Бакирова в городе Джалал-Абад.
Благодаря принятым прокурорским мерам оба участка общей стоимостью более 28 млн сомов полностью возвращены в государственную собственность.
Напомним, что ранее прокуратура Токтогульского района вернула в государственную и муниципальную собственность незаконно отчужденные социальные объекты и земельные участки на сумму в 3.3 млн сомов.
