В Джалал-Абаде государству вернули участки стоимостью более 28 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Прокуратура Джалал-Абадской области выявила факты незаконной передачи земельных участков в частные руки. Об этом сообщает Генпрокуратура.

В надзорном органе уточнили, что речь идет о земельном участке площадью 0.9 га в селе Ала-Бука и земельном участке площадью 0.1 га, относящемся к средней школе им. З. Бакирова в городе Джалал-Абад.

Благодаря принятым прокурорским мерам оба участка общей стоимостью более 28 млн сомов полностью возвращены в государственную собственность.

Напомним, что ранее прокуратура Токтогульского района вернула в государственную и муниципальную собственность незаконно отчужденные социальные объекты и земельные участки на сумму в 3.3 млн сомов.

Источник: economist.kg