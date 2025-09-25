Глава кабмина ознакомился с ходом строительства ипотечного комплекса «Ынтымак»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ЖК будет построено 48 многоэтажных домов на почти 7 тысяч квартир

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства жилого комплекса «Ынтымак», который возводит ОАО «Государственная ипотечная компания».

Управляющий делами президента, председатель ГИК представили главе кабмина информацию о ходе строительных работ.

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, в жилом комплексе «Ынтымак», строительство которого реализуется в рамках государственной жилищной программы «Мой дом», будет построено 48 многоэтажных домов, состоящих из 18, 24 этажей. В комплексе будет 6 970 квартир общей площадью 603 534 кв. м. Количество парковочных мест составит 3 852, а площадь коммерческих помещений - 32 606 кв. м. Строительные работы состоят из четырех этапов.

Адылбек Касымалиев отметил, что работы по строительству многоэтажных домов ведутся во всех регионах страны, в населенных пунктах, крупных городах и районах. Он подчеркнул, что эта работа проводится в целях удовлетворения запросов граждан страны, стоящих в очереди на получение жилья, и поручил качественно и в срок завершить строительные работы.

По информации кабмина, в настоящее время в рамках реализации государственной жилищной программы в целях обеспечения граждан Кыргызской Республики доступным жильем ведется строительство 925 многоквартирных домов общей площадью квартир 4 млн кв. метров.



