Ректор КГМА озвучила размеры контракта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На стоматологическом — 110 тыс. сомов, на педиатрическом — 90 тыс. сомов.

В КГМА самые низкие размеры контрактов по сравнению с другими вузами, сказала ректор академии Индира Кудайбергенова на заседании Жогорку Кенеша.



По ее словам, размер контракта на лечебном факультете составляет 90 тыс. сомов, на стоматологическом — 110 тыс. сомов, на педиатрическом — 90 тыс. сомов.



На бюджетное обучение ежегодно выделяется 300 мест. По словам ректора, есть планы по их увеличению. «Для этого Министерство здравоохранения должно давать свои рекомендации, и академия также может самостоятельно принимать решения. Эта работа уже проводится», - добавила Кудайбергенова.

Источник: АКИpress