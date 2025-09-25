Мэрия сносит кафе и незаконные постройки вдоль реки Аламедин

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В отношении владельцев выписаны штрафы на 730 тысяч сомов

В рамках работ по очистке и благоустройству русла реки Аламедин сотрудники Управления по контролю за землепользованием совместно с МП «Тазалык» провели демонтаж незаконных объектов, сообщили в мэрии Бишкека.

По данным муниципалитета, на улице Осмонкула сносится капитальное строение протяжённостью 150 метров. Кроме того, по решению комиссии мэрии города Бишкек демонтированы два кафе (летники) общей площадью более 300 кв. м.

По итогам проведённых работ составлено 20 протоколов о правонарушениях на общую сумму 730 тысяч сомов в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях.

«Данные меры направлены на обеспечение свободного течения реки, предотвращение подтоплений и создание безопасной и экологически чистой городской среды», - добавили в мэрии.

Источник: vesti.kg



